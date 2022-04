La Marsa : «Hassen Doss and Friends» le 30 avril 2022 à l’espace Culturama

L’espace Culturama de La Marsa (banlieue nord de Tunis) accueillera, dans la soirée du samedi 30 avril 2022, le célèbre chanteur d’opéra, Hassen Doss, pour son concert «Hassen Doss and Friends».

«Après l’impressionnant succès de «Hassen Doss and Friends», on va continuer avec la musique orientale, avec de nouvelles chansons et de nouveaux hommages. On vous laisse découvrir la suite de cette incroyable aventure et on vous donne rendez-vous samedi 30 avril 2022», indique l’espace Culturel.

Notons que le concert débutera à 21h30 et que les billets (30 dinars) doivent être réservés, via teskerti.tn ou sur place. (Infoline :28286542).

La première représentation «Hassen Doss and Friends» avait été organisée, le 16 avril courant. Le chanteur d’opéra et compositeur tunisien avait notamment commenté pour présenter son concert : «Ceci n’est pas un projet qui va concurrencer le légendaire Luciano Pavarotti ni un plagiat. Ceci est simplement mon initiative à rassembler des artistes autour du chant. Des chanteurs connus ou pas, talentueux, qui vont m’accompagner dans le chemin de l’art et de l’amour. J’ai choisi le mois de ramadan, le mois de la tolérance et de la paix pour commencer cette initiative. Mon slogan est le partage. Alors venez partager bonheur et plaisir avec moi et mes invités».

Y. N.