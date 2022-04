Sidi Bouzid : Arrestation d’un individu accusé d’avoir offensé Kaïs Saïed

Le président de la république Kaïs Saïed jouit de plus en plus de sacralité. Aujourd’hui, on peut quasiment dire ce qu’on veut sur tout le monde en Tunisie, mais dès qu’on touche à «Sa Majesté», on risque d’avoir des ennuies, d’être arrêté et jugé.

C’est dans ce contexte que le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid a ordonné la mise en détention provisoire d’un employé d’une entreprise publique pour offense contre le chef de l’Etat.

Le procureur-adjoint du Tribunal de première instance de Sidi Bouzid, Jabeur Ghnimi, a indiqué, aux médias, que l’employé en question est accusé d’avoir publié des statuts sur sa page Facebook qui portent atteinte au président de la république.

Une accusation qui pourrait aboutir à trois ans d’emprisonnement et une amende, selon l’article 67 du code pénal. Alors que faut-il changer ? La loi ou le statut que le président est en train d’avoir depuis le 25 juillet ? Sans doute les deux, parce que là on se dirige tout droit vers le retour de l’Etat policier, de la dictature et de l’oppression.

Rappelons que d’autres citoyens ont été arrêtés pour des raisons similaires dont des journalistes et, récemment, un enseignant.

C. B. Y.