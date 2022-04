Préparations au mondial : La Tunisie participera à un tournoi amical en juin

La sélection tunisienne de football participera, dans le cadre de ses préparations à la prochaine coupe du monde, à un mini-tournoi international amical, qui se déroulera du 10 au 14 juin 2022 au Japon.

C’est ce qu’a annoncé, ce jeudi 28 avril, la Fédération tunisienne de football (FTF), précisant qu’outre la Tunisie, ce sont le Japon, le Chili et le Ghana qui participeront à ce tournoi.

Le tournoi se jouera sous forme de deux demi-finales et d’une finale, en plus d’un match de classement, ce qui fera deux rencontres amicales à disputer pour les Aigles de Carthage, le 10 et le 14 juin.

Rappelons que lors de la première semaine du même mois, l’équipe nationale accueillera la Guinée équatoriale et se déplacera en Botswana dans le cadre des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nation (CAN 2023).

C. B. Y.