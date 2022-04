Tunisie : Les principales caractéristiques des nouveaux billets de banque mis en circulation

La Banque Centrale de Tunisie mettra en circulation, à compter du 28 avril 2022, deux nouveaux billets de banque tunisiens de cinquante dinars (type 2022) et de cinq dinars (type 2022) ayant cours légal et pouvoir libératoire. Il est à noter que les billets de cinquante dinars (type 2022) et de cinq dinars (type 2022) circuleront concurremment avec les autres billets et pièces actuellement en circulation.

Les principales caractéristiques du billet de 50 dinars – type 2022

Dimensions : 158 mm x 79 mm.

Couleur dominante : Marron.

RECTO

1) Avec impression en taille douce :

Portrait de «HEDI NOUIRA» (1911-1993) ; l’une des grandes figures du mouvement national tunisien pour l’indépendance, fondateur et premier gouverneur de la Banque Centrale Tunisie depuis sa création en 1958 et jusqu’à 1970 puis premier ministre de 1970 à 1980 ;

En haut, le texte suivant : «Banque Centrale de Tunisie» en arabe et au- dessous la valeur du billet en toutes lettres en arabe ;

Au milieu, à gauche du portrait principal, la valeur nominale du billet «50 » figure en grand format et en bas, la date d’émission «20-3-2022 » ;

Dans la partie inférieure du billet, près du milieu, sur les bords inférieurs droit et gauche, cinq traits horizontaux pour les malvoyants sont aisément reconnaissables au toucher ;

En bas, à droite, les signatures du Gouverneur de la Banque et du Vice-Gouverneur.

2) Avec impression Offset :

Des formes de style arabo-islamique et divers dessins figurent sur l’arrière-plan du billet sous forme stylisée évoquant le thème de l’ouverture sur le monde ; Dans le coin inférieur gauche se trouve une représentation partielle du globe terrestre en forme de lignes de couleur marron clair ;

La valeur nominale du billet «50 » figure dans le coin supérieur droit.

3) Le numéro de série et le numéro d’ordre du billet dans la série figurent en bas à droite

et en haut à gauche ; le numéro d’ordre du billet dans la série est composé de sept chiffres.

4) Vernissage post-impression:

Une couche de vernis protège les deux faces du billet contre la salissure et les matières

grasses.

VERSO

En haut, le texte suivant: «Banque Centrale de Tunisie» ;

Au centre, une vue de la «BANQUE CENTRALE DE TUNISIE» ;

Des formes de style arabo-islamique et divers dessins figurent sur l’arrière-plan du billet sous forme stylisée et qui se complètent harmonieusement avec ceux du recto ; Dans le coin inférieur droit se trouve une représentation partielle du globe terrestre en forme de lignes blanches ;

En haut à droite, le chiffre «50» et au-dessous , le texte « cinquante dinars » en toutes lettres en arabe , et à gauche en haut, le chiffre «50» ;

En bas à gauche, le chiffre «50» et à sa droite le texte : « CINQUANTE DINARS ».

ELEMENTS DE SECURITE

1) Au recto et outre l’impression en taille douce :

Filigrane : situé à droite du billet, il représente le portrait de «HEDI NOUIRA» et au- dessous à droite, le chiffre «50» , qui apparaissent nettement et en transparence lorsque le billet est exposé à la lumière ;

Fil de sécurité à fenêtres « RAPID HD ® » : fil tridimensionnel de largeur 5 mm, placé à

droite du portrait parallèlement à la largeur du billet, apparaît de façon discontinue. Vu à travers la lumière, ce fil est perceptible en continu. Lorsqu'on incline le billet de haut en bas, un double effet optique se produit avec l'apparition du chiffre «50 » et d'un mouvement dynamique de deux barres se déplaçant dans deux directions opposées sur un fond tridimensionnel ;

Elément « SparkLive » : Un cercle situé dans le coin supérieur gauche contenant le chiffre «50 » à son milieu et dont la couleur vire du magenta au vert selon l'angle de vue. Cet élément présente un effet tournoyant faisant apparaître, selon l'angle de vue, un ou deux anneaux en mouvement autour d'un axe central sur un fond tridimensionnel ;

Micro-lettres : impression en micro-lettres du texte «CINQUANTE DINARS» au-dessous du portrait et dans des endroits sur les bords gauche et droit du billet.

2) Au verso

Couchage iridescent : une bande réfléchissante, de couleur or, placée dans la partiedroite du billet et contenant, dans le sens vertical, une série du chiffre «50 ». Cette bande estparticulièrement visible sous certains angles et selon l'inclinaison du billet ;

Micro-lettres : impression en micro-lettres du texte «BANQUE CENTRALE DE TUNISIE»sur le côté droit du siège de la Banque Centrale de Tunisie et du texte «CINQUANTE DINARS»dans des divers endroits des bords gauche et droit du billet.

RECTO ET VERSO

De petits cercles dispersés sur les deux faces du billet, en dehors de la zone du filigrane,

constituant un dispositif anti-photocopieurs en couleur ; d'autres éléments figurent sur les deux faces du billet constituant un dispositif anti-scanner ;

Un élément de transvision : Les éléments et couleurs du motif en arabesque situé dans la zone du filigrane en haut au recto et au verso se complètent en regardant le billet à travers la lumière.

REACTION DU BILLET LORSQU’IL EST EXPOSE AUX RAYONS ULTRAVIOLETS

Apparition , sur les deux faces du billet, de fibres fluorescentes de couleurs rouge,

bleue, verte et jaune ;

bleue, verte et jaune ; Apparition au recto , en haut à gauche , d’une forme géométrique fluorescente , de

couleur verte , contenant le chiffre «50» et au-dessus, ce nombre apparaît en vert ; en bas à gauche, un motif floral fluorescent apparaît en vert contenant le chiffre «50» en rouge ;

Des motifs et dessins figurant au verso prennent des couleurs fluorescentes orange et bleue ;

Le numéro de série et le numéro d’ordre du billet dans la série, situés en haut à gauche, prennent une couleur fluorescente verte.

Les principales caractéristiques du billet de 5 dinars – type 2022

Dimensions : 143 mm x 73 mm.

Couleur dominante : Vert.

RECTO

Avec impression en taille douce :

Portrait de «SLAHEDDINE EL AMAMI» (1936-1986) ; Ingénieur agronome tunisien, il a d’importantes contributions dans le domaine de l’hydraulique et de la recherche scientifique agricole, notamment les problèmes agricoles des zones arides et semi-arides, et plus particulièrement ses études au sujet de la question de l’aridité climatique (l’aridoculture) ;

En haut, le texte suivant : «Banque Centrale de Tunisie» en arabe et au- dessous la valeur du billet en toutes lettres en arabe ;

Au milieu, à gauche du portrait principal, la valeur nominale du billet «5 » figure en grand format et, en bas, la date d’émission «20-3-2022 » ;

Dans la partie inférieure du billet, sur les bords inférieurs droit et gauche, un trait horizontal pour les malvoyants est aisément reconnaissable au toucher ;

En bas, à droite, les signatures du Gouverneur de la Banque et du Vice-Gouverneur.

Avec impression Offset :

Des formes de style arabo-islamique et divers dessins figurent sur l’arrière-plan du

billet sous forme stylisée évoquant le thème de l'agriculture et de l'eau et ce, par la représentation d'une grande rosace sur le côté gauche du billet et, sur les deux côtés du billet, en dehors de la zone du filigrane, de petites vagues se déplaçant horizontalement et de petits cercles symbolisant le jet vertical de l'eau à partir d'une source d'eau ;

La valeur nominale du billet «5 » figure dans le coin supérieur droit.



3. Le numéro de série et le numéro d’ordre du billet dans la série figurent en bas à droite et en haut à gauche ; Le numéro d’ordre du billet dans la série est composé de sept chiffres.



4. Vernissage post-impression:

Une couche de vernis protège les deux faces du billet contre la salissure et les matières grasses.

VERSO

En haut, le texte suivant : «Banque Centrale de Tunisie» ;

Au centre, une vue des « AQUEDUCS ROMAINS DE ZAGHOUAN » ;

Des formes de style arabo-islamique et divers dessins figurent sur l’arrière-plan du billet sous forme stylisée et qui se complètent harmonieusement avec ceux du recto ; En bas, des plantes et des roses figurent comme symboles de fertilité ;

En haut à droite, le chiffre «5» et au-dessous, le mot « dinars » en toutes lettres en arabe, et à gauche, en haut le chiffre «5» ;

En bas à gauche, le chiffre «5» et à sa droite le texte : « CINQ DINARS ».

ELEMENTS DE SECURITE

Au recto et outre l’impression en taille douce :

Filigrane : situé à droite du billet, il représente le portrait de «SLAHEDDINE EL AMAMI»

et au-dessous à droite, le chiffre «5», qui apparaissent nettement et en transparence lorsque

le billet est exposé à la lumière ;

Fil de sécurité à fenêtres « RAPID HD ® » : fil tridimensionnel de largeur 4 mm, placé à droite du portrait parallèlement à la largeur du billet, apparaît de façon discontinue. Vu à travers la lumière, ce fil est perceptible en continu. Lorsqu'on incline le billet de haut en bas, il y'a apparition du chiffre «5 » et d'un mouvement dynamique de deux barres se déplaçant dans deux directions opposées sur un fond tridimensionnel ;

Elément « SparkLive » : Un cercle situé dans le coin supérieur gauche contenant le chiffre «5 » à son milieu et dont la couleur vire du vert au bleu selon l’angle de vue. Cet élément présente un effet tournoyant faisant apparaître, selon l’angle de vue, deux ou plusieurs anneaux en mouvement autour d’un axe central sur un fond tridimensionnel ;

Micro-lettres : impression en micro-lettres du texte «CINQ DINARS» au-dessous du portrait et dans divers endroits sur les bords gauche et droit du billet.

Au verso

Couchage iridescent : une bande réfléchissante, de couleur or, placée dans la partie

droite du billet et contenant, dans le sens vertical, une série du chiffre «5 ». Cette bande est particulièrement visible sous certains angles et selon l'inclinaison du billet ;

Micro-lettres : impression en micro-lettres du texte « «BANQUE CENTRALE DE TUNISIE» au-dessous de la photo des Aqueducs Romains de Zaghouan et du texte «CINQ DINARS» dans des endroits des bords gauche et droit du billet.

RECTO ET VERSO

De petits cercles dispersés sur les deux faces du billet, en dehors de la zone du filigrane, constituant un dispositif anti-photocopieurs en couleur ; d’autres éléments figurent sur les deux faces du billet constituant un dispositif anti-scanner ;

Un élément de transvision : Les éléments et couleurs du motif en arabesque situé dans la zone du filigrane en haut au recto et au verso se complètent en regardant le billet à travers la lumière.

REACTION DU BILLET LORSQU’IL EST EXPOSE AUX RAYONS ULTRAVIOLETS

Apparition , sur les deux faces du billet, de fibres fluorescentes de couleurs rouge, bleue, verte et jaune ;

Apparition au recto , en haut à gauche , d’une forme géométrique fluorescente, de

couleur verte , contenant le chiffre «5» et au-dessus, ce nombre apparaît en vert ; en bas à gauche, un motif floral fluorescent apparaît en vert contenant le chiffre «5» en rouge ;

Des motifs et dessins figurant au verso prennent des couleurs fluorescentes verte et bleue ;

Le numéro de série et le numéro d’ordre du billet dans la série, situés en haut à gauche, prennent une couleur fluorescente verte.

Source : Communiqué.