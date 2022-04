Tunisie : Le ministère de la Santé alerte sur des cas d’hépatite infantile aiguë détectés dans plusieurs pays

Des cas d’hépatite infantile aiguë d’origine inconnue ont été détectés dans plusieurs pays notamment en Europe et aux États-unis, alerte le ministère de la Santé en affirmant avoir reçu une notification, à ce propos, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et que la commission d’évaluation des risques suit de près l’évolution des indicateurs épidémiologiques en Tunisie.

L’origine de cette maladie et son mode de transmission demeurent encore méconnus, affirme le ministère, sachant que cette hépatite touche les enfants âgés de 1 à 16 ans et que certains ont même dû recevoir une greffe du foie, et que l’OMS a annoncé samedi 23 avril le décès d’un enfant des suites de cette hépatite aiguë, qui est apparue dans plusieurs pays au début du mois d’avril, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Espagne, en Italie , en France et aux États-unis.

Selon l’OMS, les premières investigations ont révélé comme premiers symptômes : «une urine foncée, de selles pâles et grises, un jaunissement des yeux, de la peau, des démangeaisons cutanées, des douleurs aux muscles ou aux articulations, de la fièvre, une fatigue anormale, un manque d’appétit ou encore des maux de ventre».

Ainsi le ministère de la Santé, qui a affirmé que la commission d’évaluation des risques suit l’évolution des indicateurs épidémiologiques afin de prendre les mesures nécessaires à l’échelle nationale, a rappelé que la prévention reste le meilleur moyen pour se protéger, en soulignant la nécessité de porter les masques pour les enfants âgés de plus de six ans, de bien aérer les espaces fermés et d’adopter une bonne hygiène.

Y. N.