Tunisie : Ennahdha appelle les Tunisiens à «soutenir l’initiative de Nejib Chebbi»

Le parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué, ce samedi 30 avril 2022, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, réitérant notamment son soutien à l’initiative d’Ahmed Néjib Chebbi, quant à la formation d’un Front de Salut national.

Ennahdha a également, réaffirmé dans son communiqué, son soutien à toute initiative nationale «visant à contrer le coup d’État et œuvrant pour la protection des droits et libertés, la construction de la démocratie et la recherche de solutions à la crise économique», tout en déplorant les conséquences néfastes sur les conditions de vie des Tunisiens, et citant «une hausse du chômage, la cherté de la vie et un faible pouvoir d’achat ainsi que à la pénurie de produits alimentaires de base…».

Le parti de Rached Ghannouchi a, à l’occasion, réaffirmé son soutien à l’initiative annoncée par Ahmed Najib Chebbi et a appelé les Tunisiens «à la soutenir et à s’y rallier», arguant que celle-ci «permettra de sortir la Tunisie de la crise», lit-on encore dans le communiqué.

Notons que la coalition islamiste Al-Karama et le parti Qalb Tounes soutiennent également Nejib Chebbi et son initiative.

Y. N.