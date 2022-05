L’ambassade des Etats-Unis en Tunisie rend hommage aux journalistes tunisiens

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce mardi 3 mai 2022, l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie a publié un message, à travers sa page Facebook, à travers lequel elle a rendu hommage aux journalistes tunisiens.

«À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous reconnaissons le rôle vital joué par les journalistes tunisiens pour défendre les acquis démocratiques de la révolution et garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse pour tous les Tunisiens», lit-on dans le communiqué de l’ambassade.

Et d’ajouter : «L’ambassade des États-Unis en Tunisie est fière de s’associer à des organisations de la société civile pour offrir des formations de renforcement des capacités aux journalistes, afin de tenir la société informée, de maintenir un dialogue libre et ouvert et de lutter contre la désinformation.»