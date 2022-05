Ahmed Néjib Chebbi : «Kaïs Saïed s’apprête dissoudre les partis politiques»

Selon Ahmed Néjib Chebbi, fondateur du Front de salut national, le président de la république, Kaïs Saïed, avait l’intention d’annoncer la dissolution des partis politiques lors de son discours de ce début de semaine à l’occasion de l’Aïd.

Et d’ajouter, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 5 mai 2022 : «Le fera-t-il après la manifestation du jugement le 8 mai ? Nous ne savons pas».

«Nous avons reçu des informations de sources fiables selon lesquelles l’autorité s’apprête à dissoudre les partis politiques, à arrêter leurs dirigeants et un certain nombre de personnalités nationales et à les placer en résidence surveillée», a-t-il encore lancé.

Il a, par ailleurs, assuré que si cela venait à se réaliser, les partis affiliés au front ne baisseront pas les bras et continueront à résister.

L’ancien secrétaire général du Parti démocrate progressiste (PDP) a, dans le même contexte, exprimé sa crainte que les sièges des partis soient visés le 8 mai, précisant que les autorités compétentes ont été contactées pour leur faire part de cette inquiétude et les appeler à se déplacer afin d’assurer la protection de ces lieux.

C. B. Y.