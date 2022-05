Atuge au féminin 2022 : Quels modèles d’organisation du futur ?

Après deux années d’absence liée au contexte sanitaire, l’Association des Tunisiens des grandes école (Atuge) au Féminin a organisé son événement annuel 2022 à la maison des polytechniciens le vendredi 18 mars 2022 à Paris, autour d’un dîner-débat, ayant réuni 60 personnes. La thématique de cette année était autour des modèles des organisations du futur.

Dans son mot d’introduction, Meriem Chaabouni, membre fondatrice de Atuge au Féminin, a annoncé le programme de la soirée, puis la marraine du groupe Atuge au Féminin, Sihem Jouini, est revenue sur le parcours remarquable du club Atuge au Féminin à travers la mise en place du programme du mentoring et l’organisation continue des événements pour mettre en lumière des parcours de femmes inspirantes.

La soirée était organisée en deux table rondes : la première table-ronde a été modérée par Rym Sahnoun, managing director Orange Business Services, autour des questions : Quels modèles d’organisation du futur ?

Chacun des participants et participantes ont exprimé leur avis et leurs expériences concernant ces modèles futuristes. Nathalie Raulet Croset, professeur IAE Paris- Sorbonne Business School, a rappelé la définition des organisations libérées, adaptatives… ces modèles émanant de la mise en place de l’agile qui permettent de répondre à une forte attente des salariés pour avoir du sens au travail et avoir plus d’autonomie.

Dominique Danaë, chief storyteller chez Microsoft, a expliqué comment Microsoft s’est réinventée ces dernières années en mettant en avant les nouvelles manières de travailler avec une culture basée sur le growth mindset, où les salariés sont dans une culture apprenante en continue. Elle a aussi rappelé l’importance de prendre en compte l’impact de la pandémie et qu’il est important que les entreprises réinventent les modèles de collaboration vers des modes hybrides. Ces modèles sont orientés vers l’humain et poussent à réfléchir sur leur capacité à faire progresser le collectif.

Stephane Pensivy, directeur des opérations France chez Orange Business Services, co-auteur du livre «La gouvernance adaptative», nous a éclairé sur la définition de ce mode d’organisation qui apporte un cadre aux entreprises afin de mieux appréhender les changements fréquents et de fonctionner de manière beaucoup plus agile. Il a, également, rappelé les prérequis pour réussir cette transformation : le premier est la nécessité d’avoir un collectif aligné sur la raison d’être et la valeur qu’il apporte. Le deuxième est l’importance de faire confiance et de déléguer à ses équipes les prises de décision dans le but d’accélérer les processus et de libérer du temps. Pour son cas, cette organisation lui a permis de libérer 20% de son temps en supprimant les comités et d’accroître sa confiance en ses équipes. A travers l’intelligence collective, ce mode d’organisation permet au système de s’ajuster très rapidement aux changements et d’accepter les erreurs.

Nina Bufi, directrice de projets, fondatrice d’Open Opale, a expliqué le sens du modèle d’organisation opale qui permet à ceux qui s’y trouvent de réaliser pleinement leur potentiel.

Également, elle a présenté l’acheminement qui l’a amené à fonder Open Opale, un réseau d’entraide, et les bénéfices de ce modèle à travers la recherche de conciliation entre les intérêts de l’individu et du collectif. Très similaire à l’organisation adaptative, ce modèle repose sur trois piliers qui sont la raison d’être, l’auto gouvernance, la confiance.

Cette organisation inspirante permet à chaque individu de s’organiser comme il le souhaite au sein de l’organisation, cela passe par confiance et notamment en décomposant les fonctions managériales afin de les distribuer sur le collectif.

Pour conclure, chaque participant et participante est revenu sur les clés du succès pour la mise en place de ces organisations comme les changements de mindset du collectif et de l’individu à travers l’apprentissage du lâcher prise, les feedbacks et le travail sur la confiance

Le deuxième moment de la soirée était intitulé «Lumière sur elles».

Cette table-ronde, modérée par Aroussia Maadi, responsable de département chez Orange, a permis aux participantes de présenter leur parcours exceptionnel autour d’un rôle modèle inspirant : Linda Ben Zid, fondatrice Natur’Elles Aventures – Rôle model “Engaged Eve”; Soulaima Benrejeb, cloud solution architect Microsoft – Rôle model “Tech Eve”; Meriem Berkane, CTO Octo – Rôle model “Innov Eve”; Amel Zemni, managing director à Accenture Technology, rôle model “Manager Eve”; Olfa Zorgati, EVP of operations & CFO ESI Group, rôle model “International Eve”.

Chacune des participantes est revenue sur les moments forts de sa carrière et de sa vie personnelle.

Parmi les messages clés retenus : oser, demander de l’aide, sortir de sa zone de confort, suivre ses passions et envies, et prendre des risques.

La soirée s’est conclue par un moment de networking avec les membres des tables rondes et les participants.