Incendie à El-Hamma : Des cas d’asphyxie enregistrés et une cellule psychologique mise en place par le ministère de la Santé (Photos)

Le ministère de la Santé a annoncé que les services de la santé publique et ceux de la protection civile sont intervenus, ce jeudi 5 mai 2022, suite à l’incendie survenu dans une oasis d’El-Hamma au gouvernorat de Gabès, où plusieurs cas d’asphyxie ont été enregistrés.

Les victimes ont été prise en charge par les équipes de secours et les établissements sanitaires de la région et des régions voisines ont été alertés, indique encore la même source en annonçant également la mise en place d’une cellule d’accompagnement et d’aide psychologique a été mise en place.

Notons que selon le premier bilan diffusé par la Direction générale de la protection civile, l’incendie, qui a été maîtrisé, à ravagé près de 100 palmiers de l’oasis de Bouattouch à El-Hamma.

Y. N.