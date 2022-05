Kairouan : Un instituteur soupçonné d’agression sexuelle sur son élève de 12 ans

Une enquête a été ouverte pour suspicion d’agression sexuelle d’un élève de 12 ans par son instituteur, dans une école primaire à Chebika au gouvernorat de Kairouan.

La délégation régionale de la protection de l’enfance de Kairouan s’est saisie de cette affaire en collaboration avec la brigade de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la sûreté nationale, indique le délégué de la protection de l’Enfance dans une déclaration, ce mercredi 4 mai 2022, à l’agence Tap.

Une plainte a été déposée par l’élève, qui affirme avoir subi des attouchements par son instituteur, qui lui aurait également lancé des propos obscènes, ajoute la même source, en affirmant que l’enfant est dans un état psychologique inquiétant et refuse, depuis, de reprendre les cours.

D’autre part, le procureur de la République a été alerté et la victime présumée ainsi que ses parents ont été entendus par la brigade spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et ce, en présence d’une accompagnatrice spécialisée dans l’enfance

On notera que la selon le délégué de la protection de l’enfance, le Commissariat régional de l’Education à Kairouan a également ouvert une enquête interne.

Y. N.