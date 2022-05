Lors d’une rencontre avec Rachida Ennaïfer, le président Saïed réaffirme «son attachement à la liberté d’expression et de presse»

Le chef de l’Etat Kaïs Saïed a reçu ce jeudi 5 mai 022, l’ancienne chargée de l’information à la présidence de la république, Rachida Ennaïfer, universitaire et journaliste de son état. La rencontre a notamment porté sur la liberté d’expression et de presse, des valeurs auxquelles le président se dit attaché.

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence, en précisant que Kaïs Saïed, qui a réaffirmé son attachement à la liberté des médias, a également rappelé que « la Tunisie possède des textes réglementant la liberté de presse depuis 1884», et qu’il n’y a aucune raison ou volonté à y imposer des restrictions.

«La liberté d’expression doit être précédée d’une liberté de pensée… Le plus important est que chacun assume ses responsabilités dans cette période que vit le pays », ajoute encore le président, cité par le communiqué de Carthage.

Notons que le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a organisé, ce jour, une manifestation pour défendre la liberté d’expression et des médias, estimant que celle-ci est en danger, tout en tenant le président de la république, responsable de la dégradation de la situation et du paysage médiatique et en rappelant que selon le classement mondial de l’organisation Reporters sans frontières (RSF), publié à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, la Tunisie, est passée de la 73e à la 94e place.

Y. N.