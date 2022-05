Vient de paraître : « Les dérives contraires en Tunisie » de Hatem M’rad

Tweet Share Messenger

Le politologue tunisien Hatem M’rad vient sortir son nouvel essai intitulé « Les dérives contraires en Tunisie », une réflexion sur la Tunisie post-révolutionnaire autour de la pensée de Carl Schmitt.

Politologue spécialisé dans le libéralisme politique, l’opinion publique, la gouvernance et la transition démocratique, Hatem M’rad est l’auteur de plusieurs ouvrages personnels et collectifs qu’il a dirigés.

Après « Révolutions arabes et jihadisme » (2017), « La coalition laïco-islamste à l’épreuve » (2018) ou encore « Janus ou la démocratie à deux têtes » (2020), Hatem M’rad publie « Les dérives contraires en Tunisie » aux éditions Cérès, pensé en deux parties : Carl Schmitt et la sous-autorité de la transition et Carl Schmitt et la sur-autorité de l’état d’exception.

« Mon dernier essai prolonge ma réflexion de 2020 sur la Tunisie post-révolutionnaire autour de la pensée de Carl Schmitt pour l’étendre à l’état d’exception. Dans les deux cas il s’agit de problématiques abordées par ce philosophe politique », indique l’auteur.

F.B