Mahdia : Arrestation d’un cambrioleur qui a violé une sexagénaire souffrant d’un handicap

La police a arrêté, ce vendredi 6 mai 2022, un cambrioleur qui s’est introduit chez une dame âgée d’une soixantaine d’années, à Mahdia avant de l’agresser et de la violer.

C’est ce qu’indique un communiqué du Syndicat régional de la sûreté nationale de Mahdia, en précisant que l’enquête a été menée par la police secours, la police technique et la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et a permis d’identifier le violeur.

Ce dernier, un repris de justice a pu s’introduire chez sa victime à l’aube de ce vendredi et lorsqu’elle s’est réveillée il l’ a d’abord agressée avant de la violer, ajoute la même source.

Le violeur a dans un premier temps tout nié en bloc, avant de passer aux aveux d’autant que des preuves accablantes ont été présentées par les agents en charge de l’enquête. Il a été placé en détention en attendant la suite des procédures.

Y. N.