«Ons Jabeur au sommet de son art… Admiration et Respect championne !» (Cnot)

Tweet Share Messenger

Le comité national olympique tunisien a félicité Ons Jabeur, qui s’est qualifiée ce jeudi 5 mai 2022 à la finale du tournoi de Madrid, en remportant son match contre la Russe Ekaterina Alexandrova par 2 sets à 0 (6-3, 6-2).

«Ons Jabeur au sommet de son art. Un vrai régal de tennis. Un show digne de la future numéro 1 mondiale», lit-on dans un communiqué de la Cnot, et d’ajouter : «Merci Ons de nous gratifier d’ un aussi haut niveau de jeu, de tant de talent, d’une telle maîtrise et de hargne. Merci de mériter ton titre de digne ambassadrice de la Tunisie partout dans le monde. Merci de continuer à te surpasser pour le bonheur de tes compatriotes…Admiration et Respect championne!».

Notons que le ministère des Sports et de la jeunesse ainsi que la Fédération tunisienne de tennis (FTT) ont également félicité la championne tunisienne classé 10e mondiale, baptisée par ses compatriotes : «ministre du bonheur» , en lui souhaitant d’aller au bout de son rêve.

«Ons Jabeur, a fierté tunisienne, l’ambassadrice en finale d’un WTA 1000 après avoir battu les meilleures joueuses du circuit . Mille bravo au staff technique Tunisien Issam jallali et Kamoun Karim 🇹🇳🇹🇳🇹🇳», a commenté de son côté la FTT.

Y. N.