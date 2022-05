Unik Chic tient son 2e Summer Breeze à la médina de Tunis

A l’occasion de la fête des mères, Unik Chic organise la deuxième édition de son « Summer Breeze ». L’événement, qui se tiendra du 20 au 22 mai 2022, à Dar El Jeld hôtel & Spa, situé au cœur de la médina de Tunisie, dévoilera les créations d’une sélection de créateurs les plus en vue du moment en Tunisie.

Les suites de l’hôtel seront transformées à cette occasion en une scène dédiée pour une exposition éphémère qui fera découvrir au public les collections de cet été.

Une table ronde se tiendra, le 11 mai, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-suisse, sur la magie de la mode et du luxe, l’art de la création et le savoir-faire entrepreneurial. Le tout dans une belle ambiance d’échange entre les designers, les partenaires et les investisseurs.

Une deuxième table ronde sera organisée le 19 mai par Creative Tunisia, un projet visant à renforcer les chaînes de valeurs de l’artisanat et du design en Tunisie, composante du programme européen Tounes Wijhetouna, qui sera suivie par une présentation des marques des exposants.

Par la même occasion, les organisateurs présenteront Promostyl, le leader des cahiers de tendances français, qui sera lancé sur le continent africain en partenariat avec Fashion Sourcing Tunisia.