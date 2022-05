Ariana : Belgacem, le charlatan qui a exploité sexuellement des centaines de femmes, passe aux aveux

Arrêté à l’Ariana, Blegacem le charlatan qui a exploité sexuellement des centaines de femmes est passé aux aveux, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette arrestation a été effectuée ce mardi 10 mai 2022, suite à la diffusion, hier soir, d’un reportage de l’émission «Les 4 vérités» présentée par Hamza Belloumi, qui a révélé l’affaire de ce charlatan qui se faisait passer pour un guérisseur de toutes les maladies et pouvant même chasser les mauvais sorts, grâce à son « sperme béni »…

La DGSN affirme qu’une descente policière a été effectuée chez l’agresseur sexuel, à l’Ariana, où les agents ont notamment saisi des photos et des vidéos qu’il avait filmées en abusant de ses victimes et avec lesquelles ils les faisaient ensuite chanter pour obtenir davantage de faveurs sexuelles et éviter que celles-ci portent plainte.

Âgé d’une cinquantaine d’années, Belgacem, a avoué «avoir délibérément trompé ses victimes pour assouvir ses désirs sexuels», lit-on encore dans le communiqué de la DGSN, qui indique également qu’il a été placé en détention sur ordre du ministère public.

Dans le reportage de l’émission «Les 4 vérités», filmée en caméra cachée, l’agresseur sexuel avait affirmé avoir pu guérir entre 800 et 900 femmes à qui ils demandait de louer à leurs frais une maison, pour les soi-disant séances de guérison, devant également lui fournir de la nourriture et lui donner de l’argent à chaque fin de séance…

Y. N.