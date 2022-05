Convocation de Ghazi Chaouachi par la justice : Attayar dénonce un harcèlement des opposants politiques

Le Courant démocrate (Attayar), a dénoncé la convocation par la justice de son Secrétaire Général Ghazi Chaouachi, qui devra comparaître devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Ben Arous, pour « trouble à l’ordre public et déstabilisation de l’action du gouvernement».

Cette convocation survient après que Ghazi Chaouchi ait déclaré dans une intervention médiatique que la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, et des ministres du gouvernement ont présenté leur démission, information démentie par le président de la république et par le ministre des Affaires sociales, ainsi que par le porte-parole du gouvernement, qui affirmé qu’il s’agit de « rumeurs pouvant inquiéter les citoyens et perturber le travail du gouvernement».

Attayar , qui a réaffirmé son soutien total à Ghazi Chaouachi a dénoncé « un harcèlement des opposants politiques et une nouvelle tentative de faire taire toutes les voix qui s’opposent au gouvernement du coup d’Etat», estimant que cette décision est arbitraire et n’a aucune base juridique, tout en accusant Kaïs Saïed d’instrumentaliser la justice pour «se débarrasser de des adversaires politiques ».

Y. N.