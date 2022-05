«Ons Jabeur une personnalité de guerrière… Les Tunisiens n’en finiront pas avec les fortes émotions» (Cnot)

Le comité nationale olympique tunisien (Cnot) a félicité la championne tunisienne de tennis Ons Jabeur, pour sa qualification, ce samedi 14 mai 2022,à la finale du Tournoi de Rome en Italie.

«Sacrée Ons! Quelle force de caractère! Par moments, on la sent battue, abattue … Et, en une fraction de seconde, elle nous sort un de ces coups de génie dont elle détient le secret. C’ est ainsi qu’ elle parvient à se défaire de la Russe Daria Kazatkina qui fait preuve d’ une incroyable résistance (6-4, 1-6, 7-5).

Assurément, avec ce genre de matchs, Ons est en train de se forger une personnalité de guerrière qui va certainement lui servir pour la suite de sa carrière.

Cela lui vaut déjà une 2e finale d’un Master à 1000 points demain face à la numéro 1 mondiale, la polonaise Swiatek. Rome sera acquise à notre porte drapeau. Avant Roland Garros qu’elle connaît bien…. Les Tunisiens n’ en finiront pas avec les fortes émotions».

Le ministère des Sports a également félicité la championne tunisienne pour ses performances, en lui souhaitant de remporter la finale demain, tout comme la Fédération tunisienne du tennis (FTT).

«La phénoménale, la magistrale ons Jabeur en finale du tournoi de Rome WTA 1000 . Quelle belle victoire! Et quelle fierté!

Bravo championne ! Vive le tennis tunisien 🇹🇳🇹🇳,» a commenté la FTT.

Rappelons qu’Ons Jabeur venait de remporter le tournoi de Madrid, samedi dernier, devenant la première joueuse arabe titrée en WTA 1000 (catégorie de tournois de tennis la plus prestigieuse après les Grand Chelem).

Y. N.