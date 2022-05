La Tunisie poursuit sa transformation numérique et met le cap sur une nouvelle économie

Comme on l’a constaté durant la pandémie, la Tunisie ne peut plus compter uniquement sur le tourisme – trop soumis aux aléas, pour soutenir son économie. Depuis quelques années déjà, le pays a mis le cap sur le secteur du numérique et a l’ambition de devenir une référence en Afrique et à l’international.

A cet effet, un prêt a été débloqué par la Banque mondiale pour permettre la transformation numérique des services publics et le développement de startups innovatrices, à l’instar de nouvelles solutions de paiement via QR code, ou des sites de casinos en ligne et autres divertissements virtuels. Peut-elle s’inspirer des initiatives du Koweït pour relever les défis qui l’attendent ?

La Tunisie, 5e pays le plus développé d’Afrique en matière de TIC

Selon un rapport de la Banque africaine de développement publié en 2019, la Tunisie figure dans le top 5 des pays africains les plus performants en matière de technologies de l’information et de la communication. Devançant de loin plusieurs autres pays du continent, la Tunisie peut compter sur ses 12 000 jeunes qui sortent chaque année diplômés en ingénierie informatique et qui bénéficient d’une formation de qualité, quasi-équivalente à celle offerte dans les pays européens.

De ce fait, de nombreuses entreprises internationales profitent de l’attractivité du pays du Jasmin, en termes de qualité de service et de compétitivité des prix. En effet, la main d’œuvre tunisienne reste très bon marché et attractive, comme le prouvent plus de 200 centres d’appels présents sur le sol tunisien.

Transformation numérique des services publiques

Le gouvernement a élaboré un Plan national stratégique Tunisie Digitale 2020 avec l’ambition de faire de la Tunisie une référence internationale en matière de développement numérique et de relancer son économie.

Lors du Tunisia Digital Summit 2020, c’est le Centre national des technologies de l’éducation qui a obtenu le premier prix, pour ses projets d’éducation numérique conçus pour faciliter l’interaction entre professeur et élèves. Le deuxième prix a été attribué au Registre national des entreprises (RNE), qui a œuvré pour la digitalisation du secteur public. Objectif ? Remplacer le papier par le tout numérique.

Le projet Gov Tech a pour but de faciliter le lien entre les citoyens et les services publics, notamment dans les régions défavorisées. Il vise à réduire les inégalités sociales face à l’accès aux services de protection sociale, d’administration et d’éducation.

En outre, le passage au numérique réduit également le temps perdu dans l’administration, qui peut maintenant être consacré ailleurs. Il place les citoyens dans un nouvel état d’esprit : celui de l’efficacité et de l’innovation.

175 millions de dollars pour encourager les entrepreneurs

La Tunisie a pour ambition de devenir un hub innovant, véritable vivier de startups et pôle d’attractivité pour les entreprises étrangères qui cherchent à s’implanter en Afrique. Pour permettre aux entrepreneurs tunisiens de rayonner sur le plan national et international, la Banque mondiale a accordé un prêt de 175 millions de dollars au pays afin d’accélérer l’élan initié.

L’idée est non seulement de générer de nouveaux emplois (l’objectif est de 17 500 postes d’ici 2025), mais aussi de permettre à la jeunesse d’utiliser ses diplômes et de mettre ses connaissances au service de la créativité et de l’innovation.

Pour aider à libérer l’entreprenariat, des experts ont fait part de leurs idées au Magazine de l’Afrique pour aller plus loin. Selon eux, il va falloir renforcer l’ouverture à l’international et faire évoluer les programmes universitaires en plaçant la contrainte de la transformation digitale au cœur de chaque projet et en mettant l’accent sur les nouveaux métiers, notamment liés à la finance digitalisée.

Le passage à une économie numérique : l’exemple du Koweït

Selon un rapport sur les avantages du numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le passage à une économie numérique pourrait augmenter le PIB par habitant de près de 46% sur trente ans dans la région. Il n’y a qu’à prendre l’exemple du Koweït, qui a également investi massivement dans les startups numériques afin de diversifier son économie (basée à 95% sur ses ressources pétrolières).

Le pays a moins souffert de la pandémie que ses voisins, et s’est ouvert à divers secteurs comme celui du divertissement virtuel et notamment des casinos en ligne. Si vous souhaitez vous lancer dans les jeux de casino mobiles, nous vous êtes encouragés à faire vos propres recherches pour en savoir plus et apprendre à reconnaître les différents critères pour sélectionner les meilleurs opérateurs.

Aujourd’hui, près de la moitié des objectifs du plan Tunisie Digitale 2020 n’ont pas été remplis. Ils ont donc été repris dans le Plan stratégique de 2021-2025 en 7 axes et de nouveaux fonds ont été levés. Pour poursuivre sur sa lancée, la Tunisie doit mettre l’accent sur les paiements numériques et améliorer la confiance de ses citoyens dans les services en ligne. Elle doit également prendre le virage de la blockchain et des cryptomonnaies pour rester compétitive et novatrice.