La Tunisie accueille l’exercice Phoenix Express pour la sécurité maritime en Méditerranée

La Tunisie accueillera le 17e exercice maritime méditerranéen, Phoenix Express, qui se tiendra pour la deuxième fois consécutive dans notre pays, entre le 21 mai et le 4 juin 2022.

Le ministère de la Défense a indiqué dans un communiqué publié jeudi 18 mai que 13 pays d’Afrique du Nord et d’Europe, en plus des Etats-Unis, participeront à cette opération. Ces pays seront représentés par des unités maritimes et aériennes, des commandos, des formateurs et des observateurs.

Plusieurs organisations internationales participent également à l’exercice, dont l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Agence européenne de contrôle des pêches.

L’exercice maritime vise à accroître la coopération et la coordination entre les marines participantes et à promouvoir la sûreté et la sécurité en mer Méditerranée.

Des capacités opérationnelles plus élevées sont également recherchées pour répondre au terrorisme maritime et au trafic d’armes et de drogue.