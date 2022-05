Retour sur la conférence de presse des JCC 2022 à Cannes

Le comité directeur des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022) a donné un point de presse, hier vendredi 20 mai, en marge du Festival de Cannes, afin de dévoiler les grandes lignes et les nouveautés de la 34e édition des JCC.

La nouvelle directrice générale des JCC Sonia Chamkhi (qui succède à Ridha Béhi) et le directeur artistique Ibrahim Letaïef ont donné un point de presse dans le pavillon tunisien organisé dans le cadre de la 75e édition du Festival de Cannes qui a démarré le 17 mai et qui se poursuit jusqu’au 28 de ce mois.

Le comité directeur a d’abord rappelé l’engagement des JCC pour le cinéma du sud, un cinéma engagé et en phase avec son environnement, qui reste toutefois ouvert sur les cinémas du monde, et ce, depuis sa création en 1966.

La 34e édition des JCC aura lieu du 29 octobre au 5 novembre 2022. En plus de l’habituelle compétition officielle des longs et courts métrages de fiction et documentaire, des débats, des rencontres et des différentes sections parallèles, le festival propose cette année plusieurs nouveautés dans sa programmation.

Le festival organise cette année la Semaine des critiques qui comprendra 9 films et qui sera ouverte à des critiques de cinéma du monde entier. D’autre part, se tiendra cette année les « Industry Carthage Days » (Les Journées de l’Industrie cinématographique de Carthage) qui sera un espace de réflexion sur l’industrie du cinéma et apportera un soutien de taille pour les films en phase de postproduction en organisant des rencontres entre cinéastes, producteurs et distributeurs de films.

La section « Les JCC dans les prisons » lancée en 2015 continue cette année, mais sera plus active et plus impliquée, puisque les détenus auront la possibilité de voter pour les films. D’autre part, des ateliers d’écriture seront organisés dans différentes prisons et un prix du meilleur scénario sera décerné.

A l’occasion de la Coupe du monde qui se tiendra à partir du 21 novembre (deux semaines après la clôture des JCC), le comité directeur a annoncé qu’il y aurait des projections en plein-air de films sur le football, sur l’avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis.

Comme à chaque édition, les JCC programment des focus sur les cinémas du monde, et cette année c’est le cinéma palestinien qui sera à l’honneur, ainsi que le cinéma espagnol avec une mise en lumière sur les cinéastes femmes.

Une autre section viendra s’ajouter au programme de cette année, il s’agit de « Vision » qui proposera un regard croisé entre des cinéastes femmes des deux rives sud et nord de la Méditerranée.

F.B