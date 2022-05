Tunisie : Le CS Chebbien de nouveau en colère contre la Ligue nationale de football

le Croissant sportif chebbien (CSCH) a publié hier soir, lundi 23 mai 2022, un communiqué pour faire part de sa colère contre la Ligue nationale de football, qui a rejeté sa révocation à une heure tardive.

Cette fois, ce n’est pas le rejet qui a été contesté par le club de la Chebba, mais son timing, «environ quelques heures avant la tenue de la session prévue devant le Comité d’appel».

«Ils se réunissent la nuit, rédigent des décisions et les envoient après minuit dans l’espoir que nous ne les lirons pas et que nous ne pourrons pas y répondre lors de la séance qui aura lieu dans quelques heures. Mais ils ne savent pas que le CSCH a des yeux qui ne dorment pas et des hommes qui travaillent jour et nuit.», lit-on encore dans le communiqué.

Rappelons que le CSCH réclame, auprès de la Fédération tunisienne de football (FTF) une victoire, sur tapis vert, contre le Club Africain, lors de la dernière journée de la première phase de la Ligue 1, en raison de la présence du président du Club Africain Youssef El Almi , alors qu’il était sous le coup d’une sanction (suspension à titre préventif), sur l’aire de jeu et dans ses abords immédiats (main courante et banc de touche).

C. B. Y.