Tunisie : Najla Bouden rencontre de hauts responsables d’Etat à Davos (Photos)

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a rencontré, ce mardi 24 mai 2022, plusieurs responsables d’Etat et d’institutions financières internationales, à l’occasion de sa participation au Forum économique mondial de Davos.

Après avoir convenu, hier, avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, de poursuivre les consultations en attendant le lancement des négociations officielles entre la Tunisie et le Fonds dans les meilleurs délais Najla Bouden a pu rencontrer plusieurs chef d’Etat,.

La cheffe du gouvernement a notamment rencontré son homologue palestinien, Mohammad Shtayyeh, à qui elle a réitéré la position de principe de la Tunisie soutenant la cause palestinienne et a également rencontré le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe Nayef Al Hajraf, avec qui elle a échangé sur la coopération bilatérale avec les pays du conseil, indique un communiqué de la Ksabah, en ajoutant que la cheffe du gouvernement a, également, invité le secrétaire général à participer à la 20e session du Forum de l’investissement, qui aura lieu les 23 et 24 juin 2022 en Tunisie.

Najla Bouden a aussi rencontré la présidente de l’Organisation mondiale du Commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, pour discuter de l’agenda multipartite de l’organisation pour la libération de plusieurs secteurs commerciaux, ajoute encore la même source, en évoquant également une réunion avec le président suisse Ignazio Cassis et le vice-président, Alain Berset.

Cette réunion a permis aux deux parties de discuter des perspectives des relations bilatérales entre la Tunisie et la Suisse, et du lancement de la stratégie de coopération internationale 2021-2024 ainsi que de l’inscription de la Tunisie parmi les pays prioritaires pour la Suisse. La rencontre a été, d’autre part, l’occasion de revenir sur le sommet de la Francophonie prévu à Djerba les 19 et 20 novembre

La cheffe du gouvernement tunisien a également pris part, ce mardi, à une table ronde sur l’avenir de l’égalité des sexes et a souligné, à cette occasion, les acquis de la femme et les avancées quant à l’égalité des sexes, tout en évoquant le statut de pionner du pays, en citant notamment le Code du Statut personnel, adoptée en 1957, indique encore le communiqué de la présidence du gouvernement, qui a également évoqué d’autres rencontres avec différents hauts responsables.

Y. N.