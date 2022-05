Tunisie – Isie : Une équipe externe fera l’audit du registre électoral

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a approuvé à l’unanimité, ce mercredi 25 mai 2022, la proposition présentée par l’un des membres de charger une équipe externe de l’audit du registre électoral, dont le but est d’assurer plus de transparence à l’opération d’inscription.

L’équipe sera formée de représentants du ministère de l’Intérieur, de la Cour des Comptes, du Centre national de l’informatique (CNI), de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) et du membre de l’Isie chargé de la sécurité informatique qui a présenté cette proposition.

Le conseil a également adopté, à l’unanimité, le calendrier des élections municipales partielles dans les communes de Naasane (Ben Arous) et Hbabsa (Siliana), prévues pour le 23 juillet 2022 pour les membres des institutions sécuritaire et militaire et pour le 24 juillet pour les civils.

D’autre part, le conseil a abordé l’application des décisions finales de la Cour des Comptes sur la suspension du mandat de certains membres des conseils municipaux. Une décision qui concerne 17 élus municipaux répartis dans 9 communes, à savoir Sidi Ameur (Monastir), Menzel Jemil (Bizerte), El Bradaa (Sfax), Sidi Ismail (Béja), Zanouch et Metlaoui (Gafsa), Bir Lahmar (Tataouine), Abida (Kairouan), Rouhia ( Siliana) et Layoun (Kasserine).

Par ailleurs, il a été décidé d’adresser des correspondances aux Conseils municipaux pour l’application de ces décisions.