Tunisie Télécom sponsorise le «Tunisia Cybersecurity and Cloud Expo TCCE» et y participe

Tunisie Télécom participera demain, jeudi 26 mai 2022, au premier événement B to B organisé par Express FM, le «Tunisia Cybersecurity and Cloud Expo TCCE». L’opérateur de télécommunications en est le sponsor.

Le «Tunisia Cybersecurity and Cloud Expo TCCE» est un événement professionnel dédié à 100% au monde du Cloud et de la Cybersécurité en Tunisie, qui a lieu les 25 et 26 Mai 2022 au Palais des congrès de Tunis.

Dans le cadre de cet événement, Tunisie Télécom tiendra un workshop intitulé «La digitalisation des PME», le jeudi 26 mai 2022, à partir de 11h15, à la salle Expresso, animé par Jihen Hedhili Bouzaiene, la directrice centrale des marchés destinés aux entreprises.

C. B. Y.