Tunisia Rando le 29 mai 2022 : Découvrez les circuits dédiés à travers tout le pays

Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Tunisia Rando, un évènement sportif, culturel, social et touristique rassemblera dimanche 29 mai 2022, les randonneurs et les amateurs de la marche, à travers les différentes régions du pays.

A cet effet, 24 parcours répartis dans les régions montagneuses, forestières et sahariennes, autour des sites archéologiques et dans les parcours de santé, seront spécialement dédiés à cette manifestation sportive qui réunira toutes les catégories d’âges, indique le ministère, en précisant que Tunisia Rando est organisé en collaboration avec différents ministères et structures sportives.

Pour participer à cet évènement, qui vise également à promouvoir le sport citoyen, un formulaire devra être rempli au préalable, sur la plateforme dédiée.

Ci-dessous les circuits dédiés par régions :

Y. N.