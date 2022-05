Tunisie : 216 Capital Fund I investira dans cinquantaine de startups

Smart Capital, société de gestion du fonds de fonds Anava, a annoncé, jeudi 26 mai 2022, la souscription de 6 millions d’euros (environ 19,5 millions de dinars tunisiens, MDT) dans 216 Capital Fund I, le premier fonds sous-jacent d’Anava et le premier fonds d’investissement spécialisé géré par la société de gestion 216 Capital Ventures.

216 Capital Fund I est un fonds généraliste qui vise à investir exclusivement dans des startups en phase de pré-amorçage et d’amorçage avec des tickets moyens de 100 000 euros (325 000 dinars). Le fonds investira dans une cinquantaine de startups tunisiennes et dans des startups étrangères employant plus de la moitié de leur personnel en Tunisie.

Alaya Bettaïeb, Pdg de Smart Capital a déclaré : «Ce premier investissement marque l’entrée du fonds de fonds Anava dans sa phase d’investissement, après un peu plus d’un an de son lancement.» Il a ajouté que «le fonds de fonds a pour objectif d’investir dans plus de 13 fonds d’investissement dédiés au financement, sur les 5 prochaines années, dans au moins 350 startups à différents stades de leur développement (amorçage, croissance et expansion internationale).»

Enrichir l’écosystème de l’investissement

Pour sa part, Dhekra Khelifi, de 216 Capital Ventures, a déclaré : «Nous sommes très heureux d’être le premier des 13 fonds qui enrichiront certainement l’écosystème de l’investissement en Tunisie», et d’ajouter : «Nous sommes également conscients de la mission que nous nous donnons, à savoir accompagner les entreprises innovantes, dans les premières phases critiques de leur développement et être non seulement un véhicule de financement, mais un partenaire de leur réussite. Nous sommes confiants en démarrant notre phase d’investissement avec deux engagements dans deux startups pour envoyer un signal fort et rassurant aux fondateurs tunisiens et surtout pour repositionner la destination Tunisie dans le radar des acteurs internationaux».

Anava est le premier fonds de fonds en Tunisie libellé en euros. C’est l’un des piliers essentiels de l’initiative nationale Startup Tunisie qui vise à faire de la Tunisie un hub d’innovation et de startups au carrefour de la Méditerranée, de la région Mena et de l’Afrique.

Accompagner des fondateurs talentueux

Avec une première taille cible de 100 millions d’euros, un premier closing de 40 millions d’euros entièrement souscrit par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) via un prêt de la Banque mondiale, le fonds de fonds assure la possibilité pour les fonds sous-jacents d’investir en Tunisie et aussi à l’étranger, une solution fortement attendue pour faire face aux problèmes de financement et d’internationalisation des startups tunisiennes.

Le fonds est géré par Smart Capital selon les meilleurs standards internationaux et 216 Capital Ventures est une société de capital-risque axée sur les entreprises technologiques en phase de démarrage. Fondée par une équipe d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’experts en accompagnement de startups, elle investit dans tous les secteurs et accompagne des fondateurs talentueux et déterminés en Tunisie et ailleurs dans les phases de pré-amorçage et d’amorçage.

D’après Tap.