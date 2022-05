Tunisie – Isie : ouverture de l’inscription sur les listes électorales

La Haute autorité indépendante pour les élections (Isie) a lancé, dimanche 29 mai 2022, le programme d’inscription sur les listes électorales à travers des équipes mobiles à travers les différentes régions de la Tunisie.

A l’approche du référendum du 25 juillet sur la nouvelle constitution et des législatives anticipées du 17 décembre, des travaux sont en cours pour installer les bureaux d’inscription permanents sur les listes électorales dans différents lieux très fréquentés par les citoyens, afin de rapprocher et de faciliter l’inscription au plus grand nombre possible de Tunisiens.

L’instance rappelle à tous les citoyens qu’ils peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales via les services de téléphonie mobile en appuyant sur 195 *, puis en entrant le numéro de carte d’identité nationale, puis en appuyant sur # pour vérifier les bureaux de vote dans lesquels ils se sont précédemment inscrits.

Tout citoyen qui souhaite s’inscrire pour la première fois ou mettre à jour son ancienne inscription peut s’adresser au centre permanent ou mobile le plus proche muni de sa carte d’identité nationale.

I. B.