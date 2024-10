Tourisme : lancement de l’initiative «Tunis, mosaïque vivante»

Une initiative baptisée «Tunis, Semaine de la Mosaïque Vivante» qui vise à attirer les visiteurs locaux et internationaux, tout en renforçant l’image de Tunis-Carthage en tant que destination de classe mondiale, sera lancée du 27 octobre au 3 novembre 2024.

L’événement a été initié par la Destination Management Organisation (DMO) Tunis-Carthage, une organisation indépendante regroupant différents acteurs publics et privés du secteur touristique, engagés à fédérer et créer de la valeur pour l’écosystème de la région.

Le nom de cette initiative fait clairement référence au glorieux héritage de Tunis-Carthage, a indiqué le DMO de Tunis-Carthage dans un communiqué.

Œuvre artistique complexe, la mosaïque combine avec goût des fragments de pierre, de céramique et de verre coloré, symbolisant la diversité culturelle et les multiples influences des civilisations qui ont façonné la ville.

Cette dynamique, profondément ancrée dans l’ADN de Tunis, en fait, plus que jamais, une ville vibrante, vivante et cosmopolite, pleine d’énergie, précise le communiqué.

Le programme comprend divers événements et activités qui se dérouleront dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale, visant à mettre en valeur la destination Tunis-Carthage à travers ses dimensions historique, culturelle, sportive et festive.

Le programme comprend également l’inauguration d’un nouvel itinéraire cyclable et pédestre à Carthage, l’organisation d’ateliers, d’expositions d’art, de visites guidées et de spectacles musicaux, ainsi que l’organisation d’une foire artisanale qui se tiendra au parc Essaâda à La Marsa.

Ce projet vise à faire de Tunis-Carthage une destination incontournable de la Méditerranée, rivalisant ainsi avec les autres destinations urbaines et commerciales de la région.

L’OGD Tunis-Carthage est soutenue par le projet «Promotion du tourisme durable en Tunisie», mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec le soutien de la GIZ, l’Agence allemande de coopération pour le développement, et cofinancé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne, dans le cadre de son programme Tounes Wijhetouna.

