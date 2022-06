Révocation de 57 juges tunisiens par le président Saïed : Les États-Unis expriment leur inquiétude

Les États-Unis se sont exprimés, dans la soirée de ce jeudi 2 juin 2022, sur les décrets promulgués, hier, par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, relatifs à la révocation de 57 magistrats tunisiens et à l’amendement des dispositions régissant le Conseil supérieur provisoire de la magistrature.

Au lendemain du limogeage des 57 juges, liés à des affaires de corruption, de contrebande, de dissimulation de preuves dans des affaires de drogue et de terrorisme, entre autres abus cités par le président de la république, l’ambassade américaine a diffusé une déclaration du porte-parole du département d’État américain, Ned Price.

Les décrets en question «constituent un schéma inquiétant de mesures ayant porté atteinte aux institutions démocratiques indépendantes en Tunisie», lit-on dans la note diffusé par l’ambassade des États-Unis, citant le porte-parole du département d’État américain. Et d’ajouter : «Nous avons, constamment, informé les responsables tunisiens de l’importance des équilibres à maintenir dans le régime démocratique. Nous continuons à demander au gouvernement tunisien de poursuivre un processus de réformes inclusif et transparent, avec la contribution de la société civile et de diverses voix politiques afin d’en renforcer la légitimité».

Y. N.