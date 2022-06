Tunisie : Liste des 57 juges limogés par décret présidentiel (Jort)

Un décret présidentiel (N°516) publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort) dans la soirée de ce mercredi 1er juin 2022, annonce le limogeage de 57 magistrats, notamment Béchir Akremi, ancien procureur de la république près du tribunal de première instance de Tunis, Taieb Rached, ancien premier président de la Cour de cassation ou encore l’ancien président du CSM Youssef Bouzakher.

Peu après avoir présidé un conseil des ministres, durant lequel il a déploré la situation de la justice tunisienne et annoncé que des mesures seront prises contre des juges corrompus, ayant commis plusieurs dépassement et ayant porté atteinte à l’image du pouvoir judiciaire sans être inquiétés, le président de la république, qui avait parlé d’une «décision historique», a publié un décret annonçant le limogeage de 57 magistrats.

Ci-dessous la liste complète :

Taieb Rached;

Béchir Akremi;

Youssef Bouzakher;

Boubaker Jeridi;

Imed Jomni;

Kais Sabbahi;

Khaled Abbes;

Mohamed Kammoun;

Belhassan Ben Amor;

Youssef Zouaghi;

Abderrazek Hanini;

Riadh Essid;

Sami Ben Houidi;

Mohamed Tahar Khantech;

Romdhana Rahali;

Hédi Mecheb;

Sofiène Sliti;

Samir Hmaied;

Sadek Hachicha;

Abdelkarim Maktouf;

Hassen Hajji;

Makrem Mediouni;

Sami Mhiri;

Sami Besser;

Abdellatif Missaoui;

Rafiaa Naouar;

Malika Mzari;

Mongi Boulaaras;

Néji Dermech;

Adel Drissi;

Hichem Ben Khaled;

Maher Krichene;

Sami Bazaoui;

Daoud Zentani;

Moncef Hamdi;

Nidhal Tlili;

Ahmed Laabidi;

Imed Ben Taleb Ali;

Abdessatar Khlifi;

Makram Hassouna;

Fayçal Dhib,

Mhadheb Messadi;

Mourad Messaoudi;

Hammadi Rahmani;

Khira Ben Khlifa;

Abdelkarim Aloui;

Nessrine Kaabia;

Olfa Mtaoua;

Taha Gouja;

Ikram Mokdad;

Ramzi Bahria;

Ali Mohamed;

Abdelhakim Laabidi;

Moez Stouri;

Mohamed Tahar Kanzari;

Chokri Trifi;

Mohamed Ali Barhoumi.

On noetra que le chef de l’Etat a évoqué lors du conseil ministériel plusieurs abus, notamment dans des affaires, de corruption, de contrebande ou d’autres liées au terrorisme et à l’appareil secret du parti islamiste Ennadha, accusé par le comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi d’être derrière les assassinats politiques.

Y. N.