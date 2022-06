Samir Majoul reçoit le représentant du FMI en Tunisie

Le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, a reçu, ce mardi 7 juin 2022, au siège de la centrale patronale, le représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) en Tunisie, Marc Gérard.

La rencontre a connu la présence des membres du bureau exécutif de l’Utica, et les discussions ont porté sur la situation économique et sociale générale du pays, ainsi que sur l’évolution des pourparlers en cours entre la Tunisie et le fonds international.

Les réformes que la Tunisie s’engage à mettre en place -dans le but de faire face à sa crise économique- ont également été abordées.

