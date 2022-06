Kasserine : Arrestation d’un suspect pour collaboration avec des terroristes retranchés à Jebel Selloum

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce jeudi 9 juin 2022, l’arrestation d’un suspect qui était en lien avec des terroristes retranchés à Jebel Selloum à Kasserine, à qui il apportait notamment de la nourriture.

Ce dernier était en lien avec l’un des chef d’une cellule de Jund Al-Khilafa, liée à l’organisation terroriste de l’Etat islamique (Daech), ajoute le ministère de l’Intérieur, qui a également précisé que l’opération a été menée par la brigade centrale antiterroriste, dans le cadre de la lutte nationale contre le terrorisme et en prévention à des attaques, et ce en collaboration avec la brigade de la sûreté nationale et en coordination avec le Pôle judiciaire antiterroriste.

Le suspect a récemment été interpellé, lit-on dans le communiqué du ministère qui affirme que l’individu percevait de l’argent pour notamment apporter de la nourriture aux terroristes retranchés dans la montagne, et qu’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le Pôle judiciaire antiterroriste.

Y. N.