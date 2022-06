Esports.tn : La nouvelle plateforme de gaming lancée par Tunisie Télécom

Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube THD, et mis en ligne jeudi 9 juin 2022, le chef de services VAS (services à valeur ajoutée) chez Tunisie Telecom, Abderraouf Boussena, a présente la première plateforme digitale de gaming, Esports.tn, lancée par l’opérateur historique.

M. Boussena a expliqué qu’aujourd’hui, en Tunisie comme dans le reste du monde, l’écosystème du gaming s’est tès bien développée pour devenir une vraie industrie, composée de plusieurs sociétés, et qu’à cet effet, Tunisie Télécom a saisi cette opportunité pour lancer la plateforme Esports.tn, le 11 avril 2022.

Il s’agit d’«une plateforme qui regroupe les meilleurs jeux, les plus populaires et les plus téléchargés par les gamers», a-t-il développé.

Le responsable a, par ailleurs, fait savoir qu’E-sports.tn est une plateforme développée par des compétences tunisiennes et qu’elle est hébergée dans les centres de données de TT, qui a été récemment certifié Iso 27001, pour la 6e année consécutive.

«Ce certificat renforce le positionnement de TT dans le secteur des TIC et confirme son excellence en matière de sécurité de l’information, et également son engagement pour respecter les standards internationaux», s’est-il réjoui.

Et d’ajouter que l’objectif de Tunisie Télécom, à travers le lancement d’E-sports, est de rassembler la communauté des gamers tunisiens dans une seule plateforme, et ce, afin de leur permettre de partager leur expérience, accomplir des missions et monétiser leur temps de jeu (via la cumulation de points convertissables en cadeaux).

«La stratégie de TT est de soutenir les jeunes gamers, comme depuis plus d’une année et demi», a-t-il conclu.

Vidéo de l’interview.

C. B. Y.