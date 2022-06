Tunisie : Un réseau de blanchiment d’argent démantelé, plus de 4,5 MD saisis

La direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce lundi 13 juin 2022, le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent, lié à la fraude fiscale et à des activités de paris sportifs, opérant entre le Grand-Tunis, Nabeul, Sousse, Mahdia, Monastir et Kasserine.

L’opération a été menée sur la base d’informations et d’investigations, par la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers et par la brigade centrale de Laouina, ajoute la DGGN, en annonçant également la saisie de plus de 4,5 millions de dinars tunisien (MD).

Les membres dudit réseau, dont le nombre n’a pas été précisé, ont tous été placés en détention sur ordre du ministère public, qui a également ordonné la poursuite de l’enquête.

Y. N.