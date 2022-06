Kumulus : Une invention tunisienne qui transforme l’air en eau potable

Les jeunes ingénieurs tunisiens de la start-up Kumulus ont développé une machine qui transforme l’air ambiant en eau potable, répliquant ainsi le phénomène de la rosée du matin.

La machine, qui porte le nom de la start-up, fait passer l’air dans un premier filtre qui le nettoie de ses polluants, ensuite, le flux pénètre dans la machine qui condense l’humidité contenue dans l’air.

Elle fonctionne à l’énergie solaire et produit entre 20 et 30 litres par jour, sans branchement électrique ni aucune source d’eau environnante.

«Nous avons une grande pénurie d’eau dans le monde arabe», a expliqué Iheb Triki, un entrepreneur qui a co-créé le Kumulus, dans un entretien au média français Le Parisien.

Et de poursuivre : «Douze des 17 pays les plus pauvres en eau du monde se trouvent dans le monde arabe. La pénurie d’eau et l’épuisement des nappes phréatiques augmentent en raison du changement climatique. Cette machine peut opérer un changement de paradigme, car elle peut produire de l’eau à partir de l’air au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Arabie saoudite, elle peut produire de l’eau à partir de l’humidité de l’air. Elle est donc l’une des solutions au problème de la pénurie d’eau dont nous souffrons.»

Par ailleurs, la première version de cette machine, Kumulus-1, a été installée dans une école primaire de la ville rurale d’El Bayadha, à proximité de la frontière algérienne, à l’ouest de la Tunisie. Une région où l’accès à l’eau potable est très limité, selon le directeur de l’école Hasan Aoubdi. Toutefois, avant d’être utilisée par les élèves, la nouvelle invention devra être homologuée par les autorités.

C. B. Y.