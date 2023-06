Des startups tunisiennes de renommée mondiale au palais de la Kasbah

La Première ministre Najla Bouden a rencontré lundi 19 juin 2023 un groupe d’entrepreneurs tunisiens dont les projets ont été internationalisés avec succès.

Parmi eux se trouvaient Karim Bakir et Zahra Selim, fondateurs d’InstaDeep, une société spécialisée dans l’intelligence artificielle; Karim Jouini et Jihad Othman d’Expensya, une société spécialisée dans la gestion des dépenses des entreprises; Boubaker Siala, fondateur de Bako Motors, société spécialisée dans la fabrication de tricycles solaires.

La délégation comprenait également Mohamed Ihab Triki de Kumulus, une entreprise qui a développé une machine convertissant l’humidité en eau potable, et Anis Kallel, représentant Flouci, une entreprise spécialisée dans l’inclusion financière.

Bouden a salué les efforts de ces jeunes entrepreneurs qui ont réussi à conquérir de nouveaux marchés internationaux en proposant des solutions technologiques innovantes aux grandes entreprises internationales. Elle a également salué leur engagement à servir leur pays, à soutenir la jeunesse tunisienne dans diverses régions et à promouvoir l’emploi.

Dans ce cadre, elle a rappelé qu’InstaDeep a créé la première école d’intelligence artificielle dans le gouvernorat de Tataouine, en collaboration avec Gomycode : une entreprise spécialisée dans la formation et l’éducation dans le domaine du numérique et de l’’intelligence artificielle.

Bouden a souligné la nécessité que de telles initiatives soient reproduites dans d’autres régions, car elles ont le potentiel de former les jeunes à l’intelligence artificielle et aux technologies numériques et de les aider à entrer sur le marché du travail.

Karim Bakri, co-fondateur d’InstaDeep, a souligné que le succès de ces startups ouvrira des portes aux talents tunisiens pour rayonner à l’international.

Selon lui, la Tunisie dispose d’un capital humain qualifié et n’a besoin que d’un environnement favorable à la création et à l’innovation, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Pour sa part, Karim Jouini, fondateur d’Expensya, a appelé à la levée de tous les obstacles qui entravent le développement des startups en Tunisie, notamment celles travaillant avec le marché international.

Il a souligné l’importance de modifier la réglementation des changes et de faciliter les procédures douanières pour les entreprises qui fabriquent leurs produits localement.

