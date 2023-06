En Tunisie, Kumulus puise de l’eau potable dans l’atmosphère

En moins de deux ans, le rêve un peu fou d’Iheb Triki s’est réalisé. Kumulus, la machine à produire de l’eau potable à partir de l’humidité présente dans l’air, a vu le jour. Elle peut produire 20 à 30 litres par jour. Success story d’une startup tunisienne née en France.

L’idée a germé dans l’esprit de ce jeune ingénieur tunisien lors d’un voyage avec ses amis dans le désert. Dès qu’il s’est réveillé un matin, il a remarqué que la tente qui l’avait hébergé était couverte de rosée. «Des gouttelettes en grande quantité. Le désert est donc plein d’eau», s’est-il dit. «Mais comment capter toute cette humidité pour produire de l’eau potable dans les régions qui n’en ont pas ?» s’est-il ensuite interrogé.

Iheb Triki, diplômé de la prestigieuse École polytechnique de Paris, et son camarade de classe, Mohamed Ali Abid, ont fondé leur startup Kumulus en 2021 et en moins de deux ans, ils ont donné naissance à leur premier prototype du même nom.

La machine, Kumulus-1, est un AWG, ou générateur d’eau atmosphérique, et peut produire 20 à 30 litres d’eau potable chaque jour. D’une taille d’environ un mètre cube et pesant environ 60 kilos, il peut être alimenté par l’énergie solaire, devenant ainsi indépendant et autonome, ainsi que durable d’un point de vue énergétique.

Fondamentalement, la machine parvient à affiner et à extraire la vapeur d’eau présente dans l’air, obtenant de l’eau grâce à la condensation qui se produit déjà naturellement dans la nature, qui est reproduite ici à l’intérieur de Kumulus. L’eau extraite, à son tour, est rendue potable grâce à un filtrage précis qui tue toutes les bactéries et germes nocifs et la rend finalement potable. Après cela, l’eau est collectée dans un réservoir, prête à être utilisée ou bu.

Iheb Triki reçu lundi 19 juin 2023 par la Première ministre Najla Bouden.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis le premier prototype et de nombreux prix et distinctions ont été reçus qui confirment le potentiel de cette startup.

Lauréat du premier prix Vivatech 2022 pour les startups spécialisées dans le secteur de l’eau, parmi les quinze startups Africa GreenTech les plus prometteuses.

Les écoles, comme celles du sud de la Tunisie, où la sécheresse est sévère et l’eau courante propre est souvent rare, peuvent bénéficier de Kumulus-1, mais aussi les maisons privées ou les entreprises, les lieux publics ou tout espace qui a besoin d’eau potable.

La machine peut en effet être installée sur des balcons, des toits ou des cours. Les machines qui puisent de l’eau dans l’atmosphère ne sont pas une nouveauté absolue, mais les plus intelligentes sont toutefois peu encombrantes et autonomes, et surtout accessibles, écrit Sara Polotti sur le site spécialisé ohga.it.

Kumulus peut actuellement être précommandé en ligne après avoir rempli un questionnaire avec des questions précises comme le lieu où il doit être installé, afin de le rendre performant, efficace et autonome selon les demandes.

Traduit de l’italien.

D’après Ansamed.