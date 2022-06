La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur s’est qualifiée, ce mardi 14 juin 2022, pour les 8e de finale du Tournoi de Berlin.

La championne tunisienne classée 4e mondiale s’est imposée, au premier tour, face à la joueuse tchèque Karolina Muchova (80e), et ce en deux sets 6-3 et 6-3, au bout d’un match qui a duré un peu plus d’une heure.

Au prochain tour, Ons Jabeur affrontera l’Américaine Alycia Parks (169e).

Y. N.