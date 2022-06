Tunisie : une nouvelle hausse des prix des carburants à l’examen

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Neila Nouira Gongi, a déclaré aujourd’hui, mardi 14 juin 2022, qu’une nouvelle augmentation des prix des carburants est à l’examen, ajoutant qu’elle sera annoncée au moment opportun.

La ministre, qui parlait lors de l’inauguration du Salon des hydrocarbures et des énergies renouvelables, n’a pas donné plus de précisions, mais ces augmentations récurrentes des prix de l’énergie en général et des carburants en particulier sont dictées par la hausse des cours de l’énergie sur le marché international, en raison de la reprise économique post-pandémie et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

La dernière augmentation des prix des carburant en Tunisie remonte à la mi-avril dernier.

