Retour du Carnaval international de Hammamet : Un spectacle en mille couleurs et des invités internationaux

La 7e édition du Carnaval international de Hammamet aura lieu du 23 au 28 juin. Près de 1000 artistes de différents pays seront au rendez-vous pour des parades, des animations et des spectacles de rue.

La ville de Hammamet s’apprête à briller de mille feux avec son carnaval international, un événement annuel qui arrive à sa septième édition et qui met à chaque fois la ville en fête.

Cette nouvelle édition s’étalera sur six jours et verra la participation de 1000 artistes représentant 8 pays : La Tunisie, la Lybie, l’Algérie, l’Italie, l’Allemagne, la Roumanie, l’Hongrie et l’Indonésie).

Le programme comprendra deux grandes parades (les 25 et 26 juin), une mini parade (le 24 juin), Grand Défilé avec 3 nouveaux Chars mécaniques Géants et 21 Troupes internationales et nationales, 90 participants du carnaval de Mister bianco/Italie, et des animations de rue au centre-ville de Hammamet, de Nabeul et même du Lac de Tunis.

F.B