Sunref Tunisie sélectionne 12 projets de valorisation des déchets

Sunref Tunisie, label de la finance verte, organise, le 22 juin 2022 à la Cité des Sciences à Tunis, un pitch de porteurs de projets relatif à la thématique de traitement et valorisation des déchets.

Le programme Sunref développé par l’Agence française de développement (AFD), financé par l’Union européenne (UE), et mis en œuvre par Expertise France, en partenariat avec l’Agence nationale pour la maitrise de l’énergie (ANME), l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) et de manière ponctuelle avec l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged), a lancé un appel à propositions spécifique et reçu 29 candidatures d’entreprises privées tunisiennes.

Un comité technique Sunref constitué de représentants des agences publiques partenaires a présélectionné 12 projets de traitement et valorisation de déchets tels que déchets textiles, organiques, d’aluminium, de bois, de constructions, plastiques, de laine, etc.

Les porteurs de projets sélectionnés auront chacun 7 minutes pour présenter et convaincre un jury composé de 8 membres représentants la Banque de l’Habitat (BH), l’Amen Bank, l’Union internationale des banques (UIB), l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI), l’assistance technique Expertise France, l’ANME, l’ANPE et l’Anged.

Les porteurs de projet bénéficieront de la possibilité de financement bancaire bonifié qui pourrait atteindre 2 millions d’euro ainsi que d’un accompagnement technique et d’une subvention de 15% du montant de leur crédit.