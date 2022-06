Barrage du maintien entre Hammam Sousse et Métlaoui : L’équipe de l’installation de la VAR empêchée d’accéder au stade

Si on en croit Mosaïque FM, l’équipe technique chargée d’installer l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) pour le barrage du maintien en Ligue 1 tunisienne, prévu pour ce mercredi 22 juin 2022, a été empêchée d’accéder au stade olympique de Radès.

S’il aura lieu, ce match opposera l’Espoir sportif de Hammam Sousse et l’Etoile sportive de Metlaoui. Sauf qu’il fait l’objet de plusieurs controverses. En effet, le match qui a permis à Hammam Sousse de se maintenir (contre Zarzis) a été très probablement truqué (son et images à l’appui), et la Fédération tunisienne du football (FTF) a scandaleusement programmé un match de barrage entre Hammam Sousse et la victime de la probable supercherie (Métlaoui), au lieu de sanctionner les coupables après une enquête qui se respecte.

Métlaoui a déjà annoncé qu’elle ne participera pas à ce match.

Mosaïque FM a indiqué que les agents de la Cité sportive de Radès ont reçu un ordre oral (probablement du ministère du Sport ou du gouverneur de Ben Arous) de ne pas ouvrir les portes du stade.

C. B. Y.