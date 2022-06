Coupe d’Afrique des nations féminine – Maroc 2022 : La liste de la Tunisie

La liste des 25 joueuses de l’équipe nationale féminine de football, qui participera la Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu cet été au Maroc, a été dévoilée, ce mercredi 22 juin 2022, par le sélectionneur Samir Landolsi.

Il s’agit de : Soulayma Jebrani, Najla Harrathi, Nesrine Zenzni, Chaïma Abbassi, Eya Ghazzahi, Dhekra Mahfoudh, Jasmine Barhoumi, Ghada Ayadi, Samia Ouni, Rania Aouina, Yasmine Klaï, Soumaya Amiri, Shirine Lamti, Imen Mchara, Ella Kaâbachi, Yasmine Jemaï, Sabrine Mamay, Imen Troudi, Hana Hamdi, Ibtissem Ben Mohamed, Leila Makkoun, Mariem Houij, Sabrine Louzi.

Notons que la CAN féminine aura lieu du 2 au 23 juillet 2022. La Tunisie est dans le groupe B et devra affronter le Cameroun, la Zambie et le Togo pour une place en quarts de finale.

Pour se qualifier, il faut finir dans l’une des deux premières places ou parmi les deux meilleurs troisièmes des trois groupes.