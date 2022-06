Covid-Tunisie : Nouvelles recommandations du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a publié un communiqué dans le cadre de l’évaluation de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 en Tunisie, et faisant suite a une «légère hausse des contaminations (27 cas pour 100.000 habitants), enregistrées notamment, parmi les citoyens n’ayant pas terminé leur schéma vaccinal».

Dans ce contexte, le ministère a appelé les personnes âgées et/ou souffrant de maladies chroniques, et dont la dernière date de vaccination remonte à plus six mois à recevoir une nouvelle dose.

Le ministère a également appelé à procéder à l’aération régulière dans les espaces fermés, où le port du masque doit être respecté, lit-on encore dans le communiqué.

La même source a d’autre part, annoncé le maintien, des conditions d’entrée en Tunisie et les mesures concernant les voyageurs annoncées le 10 juin.

Notons que le bilan de la S24 allant du 13 au 19 juin, fait état de 2277 nouvelles contaminations avec un taux de positivité de 21,75% (contre 12,71% la S23), ainsi que 14 décès enregistrés (contre 4 la S23).

