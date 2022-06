Huile d’olive Triomphe Thuccabor : Rencontre avec Maher Ben Ismaïl, doublement primé avec les notes les plus élevées

Deux nouveaux prix viennent s’ajouter au palmarès de l’huile d’olive tunisienne Triomphe Thuccabor de la réserve familiale Ben Ismaïl située à Toukaber au gouvernorat de Béja (nord de la Tunisie), qui a reçu hier, mardi 21 juin 2022, l’unique médaille d’or dans la catégorie fruitée vert intense délivré par l’Office national de l’Huile (ONH ), ainsi que le prix Best of class de la meilleure huile biologique des différentes catégories (DIDO international), mais qui s’est surtout distingué en obtenant les notes les plus élevées dans ces concours.

A l’occasion, Kapitalis a rencontré Maher Ben Ismaïl, cofondateur du Domaine oléicole qui raconte comment d’une passion est née un métier, l’évolution de cette success story familiale qui perdure depuis 1966, ainsi que l’engagement de la Réserve à produire une huile s’alignant avec la protection de l’environnement et garantissant la santé des consommateurs.

Maher Ben Ismaïl, jeune agriculteur de 36 ans qui est aussi dégustateur d’huile d’olive agrée par le Conseil oléicole international (COI), explique qu’il ne fait pas de la production sa priorité, mais vise avant tout un produit de qualité reconnue à l’échelle nationale et internationale, notamment à travers les nombreux Prix que compte, à ce jour, Triomphe Thuccabor, qui doit son nom à l’Arc de Triomphe de Toukaber, située à l’entrée du domaine familial.

«Outre la qualité d’une huile d’olive reconnue et bénéfique, sachant que la variété Chétoui, cultivée dans la zone de Toukaber, est de très grande qualité et nous permet même de collaborer avec des établissements de santé situés à l’étranger, notamment à Tokyo et au Canada, ce qui est une fierté pour nous, mais aussi pour tout le secteur oléicole tunisien, je ne cache pas le désir de faire la promotion de l’agriculture en Tunisie ainsi que du tourisme oléicole», a-t-il notamment confié.

Maher Ben Ismaïl souhaite de ce fait, promouvoir le tourisme alternatif via des produits du terroir, de la «Tunisie profonde», comme il aime dire, pour faire connaître les richesses du pays, et faire aussi découvrir la nature, le bien-être et la gastronomie saine que nos agriculteurs sont capables d’offrir.

«Pour l’heure nous proposons des ateliers de dégustation de l’huile d’olive et de produits du terroir 100% naturels, avec des promenades instructives et des visites guidées dans l’huilerie ainsi que au sein même de la ferme, en présentant notamment le processus de fabrication de l’or vert et la chaîne de la collecte à la mise en bouteille», a-t-il encore ajouté, et de poursuivre : «Et pour joindre l’utile à l’agréable, nous offrons une parfaite connexion avec la nature et ses richesses… un moment de découverte, de repos et de répit permettant aussi de sensibiliser sur la protection de l’environnement et du lègue que nous devons aux générations futures».

Souhaitant toutefois élargir l’activité de l’oléotourisme au sein du Domaine, Maher Ben Ismaïl persuadé que l’agriculture et le tourisme vont de paire et sont deux composantes d’un nouveau monde à construire, sait aussi qu’il y a encore beaucoup de sacrifices à faire pour atteindre le résultat souhaité et maintenir cette réputation de meilleure qualité, mais il compte aller jusqu’au bout de son projet, qui bien plus qu’une profession est une véritable passion.

Y. N.