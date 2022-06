Aere Hammamet lance l’expo virtuelle «Sauvons la Méditerranée»

La Méditerranée, qui est une mer virtuellement close, est malade. Les maux dont elle souffre proviennent pour une large part des activités humaines. Ces maux s’appellent érosion des plages, pollution, surpopulation, essoufflement de la diversité biologique, urbanisation, occupation anarchique des plages, surconsommation des ressources naturelles, dégradation de la nappe phréatique, déclin de la pêche et de l’agriculture…

Par Dr Salem Sahli *

L’information et la sensibilisation de tous les usagers de la mer (plaisanciers, pêcheurs, touristes, clubs de plongée…), de l’opinion publique, des décideurs et surtout des jeunes constituent sans nul doute un élément essentiel pour la protection de l’environnement marin méditerranéen et la durabilité de ses écosystèmes.

Découvrir la richesse et la fragilité de l’environnement marin

Aussi, et dans le cadre du projet Resmyle (Repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable) financé par le programme IEV CTF MED de l’Union européenne, l’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (Aere), partenaire du projet Resmyle, a-t-elle conçu et réalisé une exposition virtuelle intitulée «Sauvons la Méditerranée».

Ce travail cible essentiellement les jeunes Neets (Not in Education, Employment or Training), c’est-à-dire les jeunes entre 18 et 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni à l’école, ni en formation. Il devra leur permettre de découvrir et de comprendre la richesse et la fragilité de l’environnement marin méditerranéen d’une part, mais aussi de saisir les opportunités offertes par l’économie bleue en matière d’emplois d’autre part.

Sensibiliser les jeunes aux enjeux de sauvegarde de l’écosystème marin

L’exposition est conçue comme une ressource pédagogique, un véritable support éducatif pour sensibiliser aux enjeux de sauvegarde de l’écosystème marin méditerranéen, ce patrimoine commun riche et fragile à la fois.

L’outil est simple, dynamique, animé et offrant pour les jeunes des possibilités d’interactivité. Il comporte 10 panneaux illustrés sur les différentes thématiques en rapport avec l’environnement méditerranéen, des Quiz, des textes en arabe, en français et en anglais.

La visite se fait selon un sens bien défini et le passage d’un thème à un autre nécessite de répondre à une question simple.

L’exposition est accessible ici.

* Activiste de la société civile à Hammamet.