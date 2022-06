Tunisie : le programme Pacs de la Berd a bénéficié à 600 entreprises

Plus de 600 entreprises tunisiennes ont bénéficié du Programme d’appui à la compétitivité du secteur des services (Pacs), dans le cadre de la coopération technique et financière entre la Tunisie et l’Union européenne (UE), a indiqué Anis El-Fahem, directeur du programme «Appui aux PME» de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).

Ce programme vise à contribuer à l’amélioration des performances du secteur avec un financement total de 20 millions d’euros (près de 64 480 millions de dinars) répartis à parts égales entre l’UE et la Berd, chargée de la mise en œuvre du programme, a déclaré M. El-Fahem lors de la clôture du programme Pacs mercredi 22 juin 2022 à Tunis.

Les entreprises impliquées ont bénéficié de services de conseil offerts par des experts locaux et internationaux dans plusieurs secteurs, à savoir les transports, les TIC, le tourisme alternatif, l’artisanat et les métiers liés à l’industrie. L’objectif est d’améliorer la qualité des produits de ces entreprises et leur management, pour leur permettre de conquérir les marchés étrangers.

Le programme a également permis de toucher les très petites entreprises, en développant l’approche cluster qui a concerné 15 projets groupés au profit de plus de 116 entreprises.

Il a permis la formation de plus de 600 femmes entrepreneures, à travers le programme «Women in Business», leur offrant un coaching en leadership, marketing digital et gestion financière.

Le financement accordé sous forme de prestations de conseil vaut entre 5 000 et 10 000 euros (entre 16 000 et 32 000 dinars).

Selon les résultats de la fin du projet, 72% des entreprises ont réussi à augmenter leur chiffre d’affaires, 57% ont pu améliorer leur productivité en moyenne de 53%, et 58% ont pu créer des emplois après avoir reçu l’accompagnement de la Berd.

En outre, 27 % des bénéficiaires ont pu accéder à des financements extérieurs auprès des partenaires financiers de la Berd, a encore précisé M. El-Fahem, ajoutant que la Berd met actuellement en œuvre un programme de développement des exportations pour les PME.

Il s’agit d’un programme financé par l’UE à hauteur de 23 millions de dinars, dont l’objectif est de permettre aux entreprises bénéficiaires de conquérir les marchés étrangers, notamment en Afrique subsaharienne et sur les marchés traditionnels d’Europe et d’Amérique du Nord.

D’après Tap.