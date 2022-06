Tunisie : seuls 4% des incendies de forêt ont des causes naturelles

Le nombre d’incendies de forêt enregistrés du 1er janvier au 20 juin 2022 a atteint 69 et ravagé 85 hectares en Tunisie, un pays qui applique la peine de mort lorsque l’incendie entraîne la mort d’une personne.

C’est ce qu’a indiqué Zouhaier Ben Salem, directeur adjoint de la protection des forêts relevant de la direction générale des forêts, au ministère de l’Agriculture, qui parlait à l’agence Tap.

La Tunisie a enregistré environ 76 incendies qui ont détruit une superficie de plus de 200 hectares, entre le 1er janvier et le 20 juin 2021, a indiqué le responsable, ajoutant qu’une étude sur les incendies enregistrés dans le pays ces dernières années a conclu que près de 96% des incendies étaient causés par des activités humaines, volontaires ou non, alors que les causes naturelles ne représentent que 4%.

Ceux qui mettent le feu aux forêts sont passibles de peines sévères allant des amendes financières (entre 50 et 150 dinars) à l’emprisonnement (de 16 jours à 3 mois) et même à la peine de mort, si l’incendie entraîne la mort d’une personne.

D’après Tap.